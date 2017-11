Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch die zehn-millionste Nächtigung gefeiert: Brigitte und Leopold Winter haben insgesamt bereits 850 Nächte in Vivea Gesundheitshotels verbracht. Pfarrer Kurt Neulinger nahm die Segnung vor.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner gratulierte herzlich zum Überschreiten der Marke von zehn Millionen Nächtigungen der Vivea Gesundheitshotels: „Gratulation zu Ihrem Erfolg!“ Der Gesundheitstourismus sei für Niederösterreich von großer Wichtigkeit, sagte Mikl-Leitner, dass man stolz darauf sei, in Niederösterreich vier Vivea Gesundheitshotels zu haben. „Jedes einzelne Hotel entwickelt sich prächtig“, betonte Mikl-Leitner, dass Vivea „Impulsgeber im Gesundheitsbereich und im Tourismus“ sei.

Bewegung und Ernährung seien wichtig für die Gesundheit, dankte die Landeshauptfrau den Bürgermeistern, der Initiative „Tut gut!“ und den „Tut gut“-Wirten, dass sie „mit Sensibilität und Motivation die Bevölkerung unterstützen, etwas für ihre Gesundheit zu tun“.

Einen Einblick in die Erfolgsgeschichte der Vivea Gesundheitshotels gab Eigentümer Künig: 1989 als man mit dem ersten Kurhotel in Bad Häring begonnen habe, habe man 104 Betten, 35 Mitarbeiter und einen einzigen Kurgast gehabt. Das habe sich jedoch rasch geändert. Heute zähle Vivea elf Hotels und ein weiterer Ausbau sei geplant. „Wer rastet, der rostet“, begründete Künig die stetige Weiterentwicklung. „Wir wollen mehr erreichen, deshalb haben wir dem Gesundheitshotel in Bad Schönau ein neues Gesicht gegeben“, führte Künig aus, dass Umgestaltungen weiterer Häuser geplant seien.

Die Umbauarbeiten des Vivea Gesundheitshotels Bad Schönau „Zur Quelle“, das am 20. Oktober 2003 als Kurzentrum eröffnet worden sei (im Jänner 2017 hat der Markenwechsel stattgefunden), haben von 4. Juni bis 15. September gedauert.