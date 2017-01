Die Theresianische Militärakademie lädt am Freitag, dem 27. Jänner, wieder zum traditionellen Burgball ein. Acht ausgesuchte Musikgruppen sorgen mit ihrer Live-Performance in den zahlreichen Ballsälen für Stimmung. 14 verschiedene Bars warten ebenso auf die Gäste wie zwei Discos, ein Restaurant, zwei Imbissbereiche und ein Kaffeehaus.

Außerdem gibt es eine Mitternachtsquadrille sowie diverse Auftritte und Showacts. Nachtschwärmer können sich in den Morgenstunden so wie in den Jahren davor in der Feldküche mit einem Gratisgulasch stärken.

Eine Kartenreservierung ist telefonisch unter der Telefonnummer 050201 20 28604 oder via Internet unter www.burgball.at möglich. Die Burg zu Wiener Neustadt wurde um 1200 mit Gründung der Stadt gebaut. Im späten Mittelalter wurde sie als Sitz von Kaiser Friedrich III auch großzügig erweitert.