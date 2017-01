Seit dem 1. Jänner bilden die Pfarren Felixdorf, Sollenau und Theresienfeld sowie die Teilgemeinde Siedlung Maria Theresia im Entwicklungsraum Wiener Neustadt Nord die neue Pfarre „Zum Guten Hirten im Steinfeld“.

Im NÖN-Gespräch erklärte Pfarrer Juraj Bohynik, dass sich durch die Zusammenlegung der Pfarren die Verwaltung ändert. „Es geht um die Zentralisierung der Administration“, so Bohynik. Beispielsweise werden ab sofort die Finanzen aller Pfarren gemeinsam verwaltet. Das Wichtigste sei für den Pfarrer aber die Gemeinschaft: „Früher waren alle Pfarren getrennt von einander. Nun wird sich herausstellen, ob wir fähig sind, an den Freuden aber auch an den Problemen der anderen Gruppe teilzunehmen. Wir müssen aufhören, Grenzen zu ziehen, nur so können wir helfen.“

Zusammen mit einem weiteren Priester, zwei ehrenamtlichen Diakonen und einer Pastoralassistentin garantiert Bohynik, dass auch in Zukunft in jeder Gemeinde sonntags ein Gottesdienst stattfinden wird. Die ordentliche Kanzlei der neuen Pfarre „Zum Guten Hirten im Steinfeld“ befindet sich zwar in Sollenau, doch der Pfarrer will in allen Orten präsent sein. „Wenn man mit mir reden möchte, kann man mich anrufen und einen Termin vereinbaren. Es gibt auch in den anderen Gemeinden Räumlichkeiten, in denen man sich treffen kann“, so Bohynik.

Wahlen werden in den November verschoben

Die Wahl des Pfarrgemeinderates, die im März stattfinden hätte sollen, wurde für die neue Pfarre in den November verschoben. Derzeit gibt es einen interimistischen 24-köpfigen Pfarrgemeinderat, der aus Mitgliedern aller Gemeinden besteht. Dieser wird am 13. Jänner seine konstituierende Sitzung abhalten. „Wir haben um Aufschiebung gebeten, weil es einfach sonst zu viel gewesen wäre“, so Juraj Bohynik.

Die offizielle Gründungsfeier der neuen Pfarre „Zum Guten Hirten im Steinfeld“ findet übrigens am 29. Jänner um 10 Uhr in der Pfarrkirche in Sollenau statt. Kardinal Christoph Schönborn wird zu Gast sein und die Messe abhalten.