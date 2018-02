Stadt und Bezirk sind weiter am Wachsen: Wie aus den jüngsten Zahlen der Statistik Austria hervorgeht, hat sich die Bevölkerungszahl in der Stadt Wiener Neustadt im Vorjahr um 0,9 Prozent vergrößert – das bedeutet ein Plus von 388 Personen. Gleichzeitig verzeichnet der Bezirk Wiener Neustadt-Land ein Plus von 381 Personen bzw. 0,5 Prozent.

Zum Vergleich: In ganz Österreich lebten am 1. Jänner 2018 ganz genau 8.823.054 Menschen – um 0,57 Prozent mehr als ein Jahr davor.

Stadt nimmt auch ihre direkten Nachbarn mit

Den größten Zuwachs im Bezirk gab es im Vorjahr in Theresienfeld mit 4,4 Prozent, den größten Bevölkerungsverlust in Gutenstein mit -3,6 Prozent.

Interessant ist vor allem die langfristige Entwicklung: In den vergangenen 15 Jahren ist die Stadt selbst um 17,5 Prozent gewachsen (siehe Grafik). Im Vergleich zu 2003 leben somit etwas mehr als 6.500 Menschen zusätzlich hier. Diese Entwicklung strahlt auch auf fast alle direkt angrenzenden Gemeinden aus: Die Bevölkerung Theresienfelds ist in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten um mehr als ein Drittel gewachsen, jene Bad Fischau-Brunns um ein Viertel, ansonsten gab es – mit Ausnahme von Lichtenwörth – immerhin noch Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich.

Auf der anderen Seite des Spektrums liegen das Piestingtal und die innere Bucklige Welt, wo es teils ein markantes Minus bei den Bevölkerungszahlen gibt. Das größte Minus im Vergleich zu 2003 gibt es in Waidmannsfeld mit 16 Prozent.

Sollte Wiener Neustadt übrigens im selben Tempo der vergangenen 15 Jahre weiterwachsen, so würde im Laufe des Jahres 2025 die Marke von 50.000 Einwohnern geknackt werden.