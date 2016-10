Im neuen Jahr bleibt alles beim Alten – zumindest, was die Hauben der von Gault Millau ausgezeichneten Restaurants im Bezirk Wiener Neustadt angeht.

Der einzige Wermutstropfen ist, dass das Triad in Bad Schönau einen Punkt verloren hat. Mit 15 von 20 Punkten geht die zweite Haube jedoch nicht verloren, das Triad bleibt also nach wie vor in der Spitzenliga und rangiert im Bezirk auf der Nummer Eins.

Mit 14 Punkten verpassten einige der Spitzenrestaurants in der Region auch in diesem Jahr nur um einen Punkt die zweite Haube knapp.

Altes Backhaus, Wiener Neustadt (14 Punkte, 1 Haube): Sein Alleinstellungsmerkmal der Hochküche in Wiener Neustadt behält das Alte Backhaus. Hervorgehoben wird eine Küche „am Puls der Zeit“.

Das Linsberg, Bad Erlach (14 Punkte, 1 Haube): Das Linsberg im Asia Resort wird unter anderem für den engagierten Service und die gelungene Kombination von exotischen Zutaten gelobt.

Kupfer-Dachl, Katzelsdorf (14 Punkte, 1 Haube): Das Vater-Sohn-Gespann der Familie Görg konnte in Eichbüchl bei Katzelsdorf mit saisonalen Highlights und einer guten Weinauswahl überzeugen.

Jeitler im Steinfeldhof, Weikersdorf (14 Punkte, 1 Haube): Die Neueinsteiger des letzten Jahres konnten ihre 14 Punkte halten, die hohe Qualität und Harmonie der Speisen wird erneut gewürdigt.

Schmutzer, Winzendorf (14 Punkte, 1 Haube): Vor zwei Jahren verlor das Gasthaus Schmutzer seine zweite Haube und dabei bleibt es vorerst. Die Desserts werden von den Kritikern nichtsdestotrotz in höchsten Tönen gelobt.

Puchegger-Wirt, Winzendorf (13 Punkte, 1 Haube): Mit dem Puchegger-Wirt wird ein weiteres Restaurant in Winzendorf wegen der gehobenen Wirtshausküche ausgezeichnet.

Apfelbauer, Miesenbach (13 Punkte, 1 Haube): Der Apfelbauer hat seine Haube mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis und flinkem Service verdient.

Gesundheitsresort Königsberg, Bad Schönau (13 Punkte, 1 Haube): Punkten konnte das Gesundheitsresort Königsberg insbesondere mit einer „animierenden Weinkarte“ und einer gelungenen Nachspeise.

Die Gault Millau-Experten empfehlen in dem neuen Guide außerdem den Hönigwirt im Hotel Post in Kirchschlag sowie den Krumbacherhof und das Gasthaus Buchegger in Krumbach.