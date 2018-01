Hinter dem überlebensgroßen blau-gelben Daumen marschieren die Kandidaten aus dem Bezirk Richtung Bühne. Dann zieht Bürgermeister Klaus Schneeberger Bilanz über die ersten Monate als ÖVP-Landtagsklubchef unter der neuen Landeshauptfrau: „Hanni Mikl-Leitner ist bei uns angekommen, sie ist in Niederösterreich angekommen. War Erwin Pröll der starke, disziplinierte Landesvater, so kommt sie langsam in die Landesmutter-Rolle.

Nationalrat Hans Rädler, Bürgermeister Klaus Schneeberger und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. | Schranz

Es ist erfrischend, mit welcher Art und welchem Auftreten sie Niederösterreich bereist. Ihr Zugehen auf die Menschen ist nahezu unüberbietbar.“ Der Männergesangsverein „Glück Auf Grünbach“ sorgt für musikalische Auflockerung, Wiener Neustadts Jetski-Weltmeister Kevin Reiterer und der Zweiersdorfer Saftproduzent Andreas Sederl stehen mit ihren persönlichen Erfolgsgeschichten stellvertretend für den Aufschwung des Landes auf der Bühne.

Einzug der Kandidaten aus dem Bezirk: Immer dem großen blau-gelben Daumen nach. | Schranz

Nach gut einer Stunde ist es dann so weit: Unter stehenden Ovationen betritt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Bühne. Hinter ihr die Kandidaten aus den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen, vor ihr knapp 1.000 Gäste.

Moderatorin Kristina Sprenger mit Jetski-Weltmeister Kevin Reiterer. | Schranz

Mikl-Leitner spricht über die großen Themen – Arbeitsmarkt, Gesundheit, Mobilität, Digitalisierung – und sagt, sie habe „ein gutes Gefühl“ für die Wahl, ehe sie mit zwei Bitten schließt: „Ich bitte euch um den Vertrauensvorschuss bei meiner ersten Landtagswahl. Und darum, dass wir bis zur Wahl volle Überzeugungsarbeit leisten, damit das Miteinander gestärkt wird. Jetzt heißt es: Laufen, laufen, laufen.“