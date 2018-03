Pensionist in Kleingartenhaus beraubt .

In Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Wochenende ein Pensionist das Opfer eines Überfalls geworden. Ein vorerst Unbekannter hatte sich nach Polizeiangaben als Paketzusteller ausgegeben, um in das Kleingartenhaus des schwer sehbehinderten 74-Jährigen zu gelangen. Er erbeutete ein Mobiltelefon und einen dreistelligen Geldbetrag.