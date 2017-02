Der strenge Winter hat es in sich – vor allem für die Feuerwehren: 222 Einsätze mussten die Freiwilligen im Bezirk im Jänner bereits absolvieren. Alleine in Wiener Neustadt mussten die Florianis 93 Mal ausrücken. Ganz vorne stehen Unfälle wegen der glatten Straßen. „Wir müssen mit unserem Kran auch oft in andere Ortschaften ausrücken, um dort zu helfen“, sagt Kommandant Josef Bugnar. „Die Temperaturen sind aber auch verantwortlich für Wasserrohrbrüche oder überhitzte Heizungen, dazu kommen auch Kohlenmonoxid-Unfälle“, weiß er.

Ähnlich sieht es im Bezirk aus, wo zahlreiche Autos und Lkws Probleme hatten, vor allem im Piestingtal und in der Buckligen Welt. Zu Personal-Problemen bei den Feuerwehren hätte die Einsatz-Flut bisher aber nicht geführt, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Freiler: „Das haben wir im Griff, da gibt es keine Probleme.“

Auch bei den AutofahrerClubs, wie dem ÖAMTC, herrscht derzeit Hochbetrieb. In Wiener Neustadt gab es für die Pannenhelfer im Jänner 1.450 Einsätze, im Vorjahr waren es „nur“ 1.280, was einer Steigerung von 13 Prozent entspricht. „Pannengrund Nummer 1 waren die Batterien: Der Großteil der Einsätze entfiel auf Fahrzeuge, die nicht mehr gestartet werden konnten, weil die Batterie die Eiseskälte nicht verkraftet hat. Danach folgen Pannengründe wie Probleme mit dem Motor, berichtet ÖAMTC-Stützpunktleiter Walter Schmitl.