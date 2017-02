Seit Montag führt die ASFINAG die Sanierung der A2 Südautobahn zwischen Wiener Neustadt und Seebenstein fort. Um die Baustelle einzurichten, werden fünf Nächte benötigt, in denen jeweils zwischen 20 und 5 Uhr früh bis zu zwei Fahrspuren gesperrt werden. Gearbeitet wird heuer in Fahrtrichtung Graz. „Mit Ende September schließen wir die Arbeiten ab und können den täglich 65.000 Autofahrern auf weiteren insgesamt 13 Kilometern eine sanierte A2 in Niederösterreich zur Verfügung stellen“, sagt Gernot Brandtner, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH.

Seit März 2016 erneuert die ASFINAG zwischen Wiener Neustadt und Grimmenstein die Fahrbahn sowie neun Brücken. Gernot Brandtner: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Sanierung. Daher konnten wir, ganz im Sinne der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die Baustelle heuer um drei Kilometer verkürzen.“ 23 Millionen Euro investiert die ASFINAG insgesamt in diese Baumaßnahme.

Section Control-Anlage über gesamte Baustellenlänge

Im Vorjahr wurde die Richtungsfahrbahn Wien erneuert, heuer arbeitet die ASFINAG in drei großen Phasen auf dem Abschnitt in Fahrtrichtung Graz. Wie im „Normalbetrieb“ bleiben während der Sanierung pro Richtung drei Fahrspuren offen. Im Baustellenbereich gilt Tempo 80 km/h. Aus Gründen der Verkehrssicherheit plant die ASFINAG – so wie im vergangenen Jahr – über die gesamte Baustellenlänge eine Section Control-Anlage aufzustellen.

Errichtet wurde der Abschnitt Wiener Neustadt bis Grimmen-stein in den 1980er-Jahren, der Bereich wird nun erstmals einer großen Sanierung unterzogen.