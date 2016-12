Im Gasthaus Mößner-Karner in Schwarzenbach wurde die letzte Bezirkskommandositzung des Jahres 2016 abgehalten. Zu dieser waren die Mitglieder des Bezirkskommandos, die Funktionäre, die Sachbearbeiter, die Ausbilder des BFKDO 21 mit Begleitung und die Landessieger Wettkampfgruppe Gleichenbach eingeladen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudulf Freiler berichtete in seinen Ausführungen über aktuelle Themen aus dem Bezirk und dem Landesfeuerwehrkommando. Die Abschnittskommandanten, Sachbearbeiter und Sonderdienstkommandanten des Bezirkes berichteten über ihre Arbeit im abgelaufenen Jahr. Im Rahmen der Sitzung gab es für verdiente Ausbildner die Verdienstabzeichen in Bronze und Gold und Urkunden des NÖ Landesfeuerwehrverbandes.

Freiler dankte den Funktionären und Sachbearbeitern und allen Anwesenden für ihre Zusammenarbeit. Einnen besonderen Dank gab es an seinen Stellvertreter Pepi Bugnar.

Die Ausgezeichneten:

Ausbilderverdienstabzeichen in Gold: FF Hochwolkersdorf, BM Christoph Thurner

Ausbilderverdienstabzeichen in Bronze: FF Zillingdorf-Bergwerk, LM Jeniffer Adelpoller

Dank- und Anerkennungsurkunden des NÖ Landesfeuerwehrverbandes:

An OBI Markus Trimmel (FF Theresienfeld) für die verdienstvolle Tätigkeit als Kommandant-Stellvertreter des NÖ Stralenschutzdienstes

An ELFR Franz Wöhrer (FF Markt Piesting) für die verdienstvolle Tätigkeit im Ausbildungsauschuss und im Arbeitsausschuss Feuerwehrjugend

An ELBDSTV Ing. Herbert Schanda (FF Wiener Neustadt) für die verdienstvolle Tätigkeit im Arbeitsauschuss Feuerwehrgeschichte