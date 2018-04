Nach zwei Bränden in der vergangenen Nacht deutet alles auf eine Brandstiftung hin!

Legte ein Feuerteufel zwei Brände in Ebenfurth? .

Um 0.19 Uhr wurde die Feuerwehr Ebenfurth am Montag zu einem Kleinbrand in der Josef Reiniger Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Holzstoß bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern und den Brand nach ca. 20 Minuten zu löschen.

Kurz bevor der Einsatz beendet wurde, mussten die Florianis aus Ebenfurth bereits zum nächsten Einsatz weiterfahren. Nur rund 500 Meter vom ersten Brand stand diesmal ein Altkleidercontainer in Brand. Dieser musste mit einem hydraulischen Rettungsgerät geöffnet und gelöscht werden.

Derzeit deutet alles darauf hin, dass beide Brände gelegt worden sind. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Ebenfurth konnte gegen 2 Uhr wieder einrücken.

