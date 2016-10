Bei der 17. „Langen Nacht der Museen“ boten das Stadtmuseum, die Ausstellungskirche St. Peter an der Sperr und das Industrieviertel-Museum wieder ein abwechslungsreiches Programm. Kurzführungen durch die Sonderausstellung „Aus den Trümmern. Der Wiederaufbau“ und die Geschichte des Klosters zum Museum begeisterten die Besucher im Stadtmuseum. Kinder konnten sich mit verschiedensten Kräutern aus dem Klostergarten ein kleines Kräuter-Säckchen zusammenstellen und in der Ausstellungskirche St. Peter an der Sperr präsentierte die Wiener Neustädter Künstlervereinigung ihre Gemeinschaftsausstellung „Zeichen setzen“.

Im Industrieviertel-Museum konnten sich Besucher in der historischen Druckerwerkstatt informieren. Auch Radios aus den 30er und 40er Jahren sowie aus den 50er und 70er Jahren gab es zu sehen.

Trotz des Programms der teilnehmenden Museen gab es einen Kritikpunkt. Die Standorte in der „Langen Nacht der Museen“ werden in Wiener Neustadt immer weniger. Während es zum Beispiel 2005 noch sieben, vergangenes Jahr noch vier Standorte in der „Langen Nacht der Museen“ gab, erreichte Wiener Neustadt heuer mit nur drei Museen einen Tiefpunkt. Das Bürgerkorps Wiener Neustadt nahm vergangenes Jahr an der „Langen Nacht der Museen“ teil, heuer musste es aber aussetzen. „Da wir nicht wussten, ob wir im Vereinslokal bleiben können oder nicht, konnten wir nicht zusagen“, so Korpskommandant Wilhelm Gasch.