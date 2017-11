Das Abenteuer „The Voice of Germany“ geht für Johannes Pinter weiter: Der 19-jährige BORG-Absolvent überstand vergangene Woche seinen Auftritt in der „Battle-Show“: Dabei trat er gegen Mitstreiter Daniel Castro Domingues aus seinem Team an, das vom deutschen Pop-Star Yvonne Catterfeld betreut wird.

Gemeinsam mussten sie „Who you are“ von Jessie J singen. Obwohl nur einer weiterkommen konnte, hielt sich die Rivalität in Grenzen, schildert Pinter im Gespräch mit der NÖN: „Wir sind gute Freunde und jeder soll zeigen, was er kann.“

Schlussendlich entschied sich Catterfeld für Pinter: „Du hast so viel Flexibilität in deiner Stimme.“ Seine nächste Hürde – die letzte vor den Live-Shows – sind die „Sing offs“, bei denen von zehn verbliebenen Talenten in den vier Teams nur jeweils drei weiterkommen.