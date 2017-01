Noch ist kein Geflügelpest-Fall in der Region bekannt, doch die Angst vor dem Virus ist groß, gibt es doch in mehreren Gemeinden (BIO)- Betriebe, die ihre Hühner ins Freie lassen. Oder besser gesagt ließen, denn seit 10. Jänner müssen sie aufs Scharren im Freien verzichten. Dank Sonderregelung dürfen die Eier trotzdem drei Monate lang als Freilandeier vermarktet werden.

„Unseren Hühnern geht es trotzdem gut“, betont Eva Fenz aus Lanzenkirchen. Die Hennen hätten genügend Platz, würden im Winter ohnehin weniger Zeit im Freien verbringen als sonst. Sie hegt aber Unmut gegen Hobby-Geflügelhalter, sorgt sich, dass dort die Stallpflicht nicht ausreichend eingehalten wird: „Sobald ein Fall im Umkreis von fünf Kilometern bekannt wird, wird auch unser Stall geräumt, das ist aber den wenigsten bewusst.“

Auch die 6.000 Hühner der Familie Zitterbayer in Gleichenbach (Hollenthon), die fast fünf Hektar Freifläche zur Verfügung hatten, müssen jetzt drinnen bleiben. Robert Zitterbayer: „Wir ersparen uns dadurch zwar Arbeit, doch dafür fällt sie woanders mehr an. Wir müssen jetzt viel besser aufpassen, dass keine Viren in den Stall geschleppt werden. Bei Besuchern, wie etwa dem Tierarzt, muss genau darauf geschaut werden, dass frisches Schutzgewand und Schuhe benützt werden.“

Ebenfalls 6.000 Hühner hält Familie Oberger in Schwarzenbach. Trotz Freilaufverbot genießen hier die Hühner Frischluft: „Ich habe den Hühnern so eine Art Wintergarten gebaut“, so Michael Oberger. Nach oben hin ist er gegen den Kot drüberfliegender Zugvögel geschützt, seitlich sind jedoch nur Netze durch die sie nach draußen sehen können. Und in ihrem „Wintergarten“ wurde für jede Menge Scharrmöglichkeiten gesorgt. Oberger weist darauf hin, dass auch Hobby-Halter sich dringend an die Stallpflicht halten sollen.

Ihren „Wintergarten“ können auch die Bio-Legehennen von Christoph Holzbauer in Krumbach nach wie vor nutzen.

Man müsse im Bereich Hygiene und Desinfektion jetzt eben noch mehr aufpassen, als das ohnehin der Fall sei. So wie seine Kollegen befürchtet Holzbauer vorerst keine Einbußen, da die Vermarktung ganz normal weiterlaufe.

Für Hobby-Geflügelhalter hat Christoph Holzbauer außerdem den Tipp: „Immer die Schuhe wechseln, nicht mit den Straßenschuhen in den Hühnerbereich gehen – und das wichtigste ist sowieso, dass sie eingesperrt sind.“