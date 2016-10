Die Arbeiten für die Fertigstellung seines neuen Lokals in der Hauptstraße 50 gehen für Günther Lodjn in die Endrunde: „Sobald die letzten Möbel stehen, wird eröffnet“, sagt der Gastronomie-Quereinsteiger.

Das soll noch in dieser Woche sein. „Burger &B eer“ wird das Lokal heißen, welches an sieben Tagen pro Woche von neun bis 21 Uhr geöffnet sein wird. Im Angebot sollen Burger, Wraps, verschiedene Wurstsorten, Bosna, eine Wurst namens Kafka, Leberkäse und auch vegetarische und vegane Speisen stehen. Falafel und Gemüselaibchen werden selbst hergestellt. Darüber hinaus will das Lokal mit zehn verschiedenen Biersorten punkten, darunter irisches, deutsches und natürlich österreichisches Bier.

Lokal für Jung und Alt, Wurst-Liebhaber und Vegetarier

„Ich trinke selber gerne Bier und möchte nicht immer dasselbe“, erklärt Günther Lodjn seine Geschäftsidee, „es soll ein Lokal für Jung und Alt werden, sowohl für Wurst-Liebhaber als auch für Vegetarier.“

Erfahrung hat der Unternehmer bereits mit dem Verkauf von Streetfood bei diversen Märkten und Veranstaltungen. Am Anfang möchte er alles selber machen, wenn das Geschäft gut läuft, soll vielleicht eine Teilzeitkraft dazukommen.