Rund 1.500 gut gelaunte Gäste besuchten vergangenes Jahr „Cinderella tanzt“. Diesmal haben sich die Veranstalter des 30plus-Events den Sparkassensaal als Location ausgesucht. Auf dem „Sparkasse Greatest Hits Floor“ wird zu den beliebtesten Hits aller Zeiten mit den DJs Manfred Hanus und Angolo di Casa getanzt.

Jawara wird live sein in Wien ausverkauftes „Gentlemen of Soul“-Programm präsentieren und die Tanzschule Weninger zeigt, wie zu „Time of my life“ richtig getanzt wird. Für gutes Essen sorgt Hannes Dinhobl mit der Crew der Orange Bar.

Am „Zweiraum Floor“ sind die DJs Tom Snow und Heinz F. für House & Dance-Classics zuständig. Für Gäste, die abseits des Dancefloors zur Ruhe kommen möchten, gibt es ebenfalls ein Angebot.

Ticketverkauf bereits angelaufen

In der Weingut Piribauer-Weinbar bekommen die Besucher erlesene Tropfen zu Austropop und Schlager mit DJ Christoph Golser und in der Kaiserbar sorgt das Café Witetschka für das Wohl. Absolutes Highlight wird die große Kleider Bauer Fashion Show powered by „Style up your life!“ – dem Fashion Magazin von Michael Lameraner und Adi Weiss – sein.

Tickets sind um 18 Euro in Vorverkaufsstellen und unter www.cinderellatanzt.at erhältlich.