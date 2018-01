Wiener Neustadt: Hotel Corvinus verkauft.

Die NÖN hatte es vor Weihnachten schon berichtet: Für das Hotel Corvinus, das seit dem Frühjahr 2017 zum Verkauf stand, gab es ernsthafte Angebote. Jetzt ist es offiziell: Das Traditionshaus im Stadtpark hat den Besitzer gewechselt. Baumeister Michael Ebner hat das Hotel Corvinus übernommen.

Das Hotel Corvinus in Wiener Neustadt | Franz Baldauf

Er will das Haus zunächst unverändert weiter führen, während langfristige Pläne geschmiedet werden: „Ich habe mich für den Kauf des Hotel Corvinus entschieden, weil in den vergangenen Monaten eine echte Aufbruchsstimmung in Wiener Neustadt spürbar ist. Mein Ziel ist es, aus dem in die Jahre gekommenen Hotel Corvinus ein architektonisches Schmuckkasterl zu machen“, sagt Ebner.

In unmittelbarer Nähe zum Corvinus wird aktuell fleißig gebaut: Direkt neben dem Hotel werden die Kasematten für die Landesausstellung 2019 revitalisiert. Dahinter, am anderen Ende des Stadtparks, entsteht gerade ein Hilton-Hotel, das im heurigen Jahr fertig gestellt werden soll.

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) sieht im Eigentümerwechsel beim Hotel Corvinus eine Chance für die Stadt: „Ich bin überzeugt, dass Michael Ebner auch an diesem Standort ein attraktives und nachhaltiges Projekt entwerfen wird und bin ihm dankbar, dass er sich für diese Innenstadtlage engagiert.“