Keine Bewerber für Hausarzt-Job.

Mit Jahresanfang ging der Hausarzt der Gemeinde, Dietrich Martyniec, in Pension. Bereits seit Herbst wird ein Nachfolger gesucht, allerdings hat sich für die freie Stelle bisher niemand beworben.

Wie es jetzt mit der ärztlichen Versorgung in Eggendorf weiter geht, lest ihr in der Printausgabe und im E-Paper der NÖN Wiener Neustadt.