Mit Jahreswechsel bekommt das Kaffeehaus „Auszeit“ im Kurt Schedler-Zentrum einen neuen Pächter. Andreas Kausal aus Sollenau, langjähriger Mitarbeiter im Café Bernhart in Wiener Neustadt, soll gemeinsam mit seiner Familie den Betrieb übernehmen. Die diesbezüglichen Beschlüsse sollen in der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag, dem 15. Dezember, erfolgen.

Vor etwas mehr als einem Jahr, im September 2015, übernahm ein bekanntes Gesicht in der Gemeinde das Café. Claudia Andersch eröffnete das „Auszeit“ mit einem vollkommen neuen Konzept. Doch nun hat sich Andersch entschieden, zugunsten der Familie kürzerzutreten.

"Gute Ansätze dabei"

Auch ihr Mann Oliver, der sie im Betrieb immer tatkräftig unterstützt hat, kann aus beruflichen Gründen keine weiteren Stunden mehr in das „Auszeit“ investieren. Da die neuen Pächter an die Familie Andersch herangetreten waren, sei die Beendigung des Pachtvertrages mit Ende des Jahres die richtige Entscheidung. SPÖ-Bürgermeister Thomas Pollak bedauert den Entschluss der Familie Andersch, ist aber zuversichtlich, dass der neue Pächter das Kaffeehaus „Auszeit“ weiterhin gut führen wird.

Dass es in den letzten Jahren mehrere Pächterwechsel gab, kann der Ortschef nachvollziehen: „Der Pächter des Kaffeehauses muss sich erst einen Ruf erarbeiten. Auch die Lage spielt eine Rolle. Man muss sehr viel mit den Stammkunden arbeiten.“

Die Ideen, die die Familie Kausal mitbringt, um das ehemalige Theresiencafé, nun „Auszeit“, wieder auf Schiene zu bringen, stimmen den Ortschef jedoch positiv: „Es sind gute Ansätze dabei.“