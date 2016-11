Eggendorf , Zillingdorf

Am Samstag präsentierten die Darsteller des Karl Theaters erstmalig das Stück „Der Berghofmord“. Das Publikum applaudierte.

Zur Premiere des neuen Stückes „Der Berghofmord“ am Samstag war das Amtshaus in Eggendorf bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Schauspieler des Karl Theaters entschieden sich heuer, in drei Akten die Kriminalkomödie von Willy Stock aufzuführen.

Markus Ronnweber brillierte als Berghofwirt Moritz Hofele, der nach dem Tod seiner Eltern in ein Waisenhaus gekommen war, da seine einzigen Verwandten, seine Tante und sein Onkel, ihn nicht aufnehmen wollten. Zusammen mit Edith Pleninger, die authentisch und witzig die Köchin Josefa Kümmerle spielte, legte Ronnweber mit seiner schauspielerischen Leistung nach dem ersten Akt die Latte für die nachkommenden Darsteller hoch. Aber auch Kristina Bailer, die im Stück die Bedienung Gudrun Dorn verkörperte, begeisterte mit ihrer Art das Publikum.

Für besonders viel Gelächter sorgten auch die zwei „Verrückten“

Nach einem dummen Missverständnis wird Hofele für tot gehalten und so kommen Gerti Schwab als Tante Eulalia Schreck und Hannes Haas als Onkel Waldemar Schreck ins Stück. Denn die Habgierigen wollen nun die Berghof-Gaststätte, die sich Moritz Hofele mühsam erarbeitet hat, erben. Schwab und Haas spielen ihre Rollen als herrschsüchtige Frau und der Pantoffelheld, der eigentlich seinen Neffen aufnehmen wollte, weit mehr als überzeugend.

Für besonders viel Gelächter sorgten auch die zwei „Verrückten“, Rüdiger Schwerengraf und Betty Hüttchen, gespielt von Patrick Seiser und Sabrina Brammer, die am Ende des Stückes noch einmal für einen Überraschungseffekt sorgten. René Ronnweber, der als Kellner Stefan Höfle die Bühne betrat, wusste gar nicht, wie ihm geschah, als er die Schrecks gefesselt im Gastraum entdeckt. Am Ende des Stückes gab es zurecht großen Applaus vom Publikum.