Papierkorb fing in Wiener Neustädter Lokal Feuer .

In der Nacht auf Samstag musste die Feuerwehr Wiener Neustadt wieder einmal in die Herrengasse ausrücken. In einem Lokal in der Wiener Neustädter Partymeile, begann ein Papierkorb in der Toilette zu brennen.