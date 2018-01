Die Zahl von derzeit knapp 20 Mitarbeitern soll mittelfristig "deutlich" aufgestockt werden, kündigte Geschäftsführer Andreas Wurth in einer Aussendung an.

Rund 4,6 Mio. Euro wurden in den Bau auf dem rund 5.000 Quadratmeter großen Grundstück investiert, wurde in der Aussendung am Donnerstag nach der offiziellen Eröffnung am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

"Optimaler Standort für Expansionspläne"

"Durch die Neuausrichtung unseres Unternehmens sind wir an unserem alten Standort vor allem räumlich an die Grenze gestoßen. Hier in Wiener Neustadt haben wir den optimalen Standort für unsere Expansionspläne gefunden", erklärte Wurth. Laut Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) wurden in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 70 Unternehmen von der Wirtschaftsagentur des Landes ecoplus betreut, die ihren Betriebsstandort von Wien nach Niederösterreich verlagert haben.

Das seit 1934 bestehende Unternehmen erzeugt Convenience-Produkte, Lebensmittelzusatzstoffe und Aromen für Speiseeiserzeuger, Konditoreien und Gastronomie sowie für die Lebensmittelindustrie. Die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG) hat das Unternehmen im Rahmen des niederösterreichischen Beteiligungsmodells mit einer stillen Beteiligung unterstützt. Aktuell sind 142 Firmen im "nova city" Wirtschaftspark Wiener Neustadt angesiedelt.