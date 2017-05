Derzeit befindet sich im neu sanierten Biotop kein Wasser. Laut SPÖ-Bürgermeister Walter Kahrer haben sich die umliegenden Hausbesitzer bei der Gemeinde gemeldet, da sich Wasser in ihren Kellern sammelte. Sofort wurde der Zulauf zum Biotop bei der „Schwarzen Wehr“ gestoppt. Bei einer Begehung mit den Firmenchefs, die die Sanierung durchgeführt haben, stellte sich heraus, dass es eine undichte Stelle im Biotop gibt, die mit Leim verkleidet werden muss.

Wo genau das Wasser austritt, ist unklar, und auch die Ursache konnte aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse noch nicht geklärt werden. „Wenn das Wetter sich beruhigt hat und alles abgetrocknet ist, werden sich die Fachleute darum kümmern. Wir stehen mit den Hausbesitzern im ständigen Kontakt“, so Kahrer. Auverein-Obmann Gustav Schranz wurde von den Hausbesitzern sowie von der Gemeinde über das Problem informiert.

Aber auch er habe, wie er gegenüber der NÖN erklärte, in seinem eigenen Keller feuchte Wände wahrgenommen. Das Wichtigste sei, dass das Biotop schnell wieder in Betrieb genommen werden kann. „Sobald es die Witterung zulässt, sollten die Arbeiten beginnen“, so Schranz.