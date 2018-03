Karl Lauermann ist in die Politik gegangen, weil er in der Welt und besonders dort, wo er lebte, etwas verändern wollte. 1987 kam er für die SPÖ in den Gemeinderat. Nur drei Jahre später übernahm er als Geschäftsführender Gemeinderat den Bereich Straßen-, Wasserbau und Verkehr.

„Die Verkehrssicherheit im Ort für die Kinder und Jugendlichen und die 30er-Zone in der Siedlung waren meinem Vater immer ein großes Anliegen“, erzählt Sohn Gernot Lauermann, heute selbst SPÖ-Gemeinderat.

1992 wurde Karl Lauermann zum Vizebürgermeister gewählt, ein Amt, das er bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im Jahr 2010 innehatte. Für seine 23 Jahre langen Verdienste wurde ihm der „Goldene Ehrenring der Gemeinde“ verliehen.

"Wenn alle nur wie Schafe herumsitzen, kann sich nichts ändern"

Zeitgleich zu seinem Engagement als Kommunalpolitiker war Lauermann auch von 1989 bis 2007 Ortsparteiobmann der SPÖ. Die Mitglieder der Organisation dankten ihn 2007 mit der Ernennung zum Ehrenobmann.

Der 70-Jährige galt als geselliger, ehrlicher und hilfsbereiter Familienmensch, der seinen Freunden und Bekannten gerne Zeit schenkte. „Er hatte immer für jeden ein offenes Ohr“, so Gernot Lauermann. Das Politikerdasein seines Vaters habe ihn geprägt: „Wenn alle nur wie Schafe herumsitzen, kann sich nichts ändern.“

Auch abseits der Politik war Karl Lauermann als Gemeindemitglied hochgeschätzt: In der Jugendzeit verbrachte der 70-Jährige viel Zeit in der Feuerwehr, er war ständiger Unterstützer der Sportvereine und ein aktives Mitglied in der Faschingsgilde Felixdorf.

"Er hatte sehr viele Bienen"

Beruflich war Lauermann Leiter der Lehrlingswerkstätte in der Semperit in Traiskirchen. Sein Ruhepol neben der Politik und dem Beruf war das Imkern. „Er hatte sehr viele Bienen“, so Gernot Lauermann.

Für SPÖ-Bürgermeister Walter Kahrer war der ehemaliger Vizebürgermeister ein treuer Wegbegleiter: „Ich bin politisch jahrzehntelang mit ihm verbunden gewesen und habe ihn über die Jahre nicht nur als Kommunalpolitiker, sondern auch als Freund schätzen gelernt.“

Dass Lauermann als geradliniger Mensch in Erinnerung bleiben wird, kann auch SPÖ-Vizebürgermeister Günther Straub bestätigen: „Für mich war er ein geselliger Mann mit Handschlagqualität, ich konnte einiges bei ihm lernen.“

Am Freitag wurde Karl Lauermann unter großer Anteilnahme der Bevölkerung am Ortsfriedhof begraben.