Bühne frei für Akrobatik, Musik, Comedy, Theater, Tanz und Feuerkunst: Am Donnerstag startet die dritte Auflage des niederösterreichischen „Straßen.Kunst.Festivals“ in der Innenstadt. An insgesamt acht Auftrittsorten werden rund 70 Künstler aus 12 verschiedenen Ländern und vier Kontinenten ihre Talente zum Besten geben. Von 18 bis 22 Uhr findet am Donnerstag das Opening am Hauptplatz statt.

Die große Straßenkunst-Parade vom Stadttheater zum Marienmarkt und Vorstellung der Acts folgt am Freitag, dem 18. Mai, von 14.30 bis 15 Uhr. Aus der Region Wiener Neustadt sind zum Beispiel „Kulturreif – Stage Stars“, Aerial Dance Wiener Neustadt oder das Tanzstudio „Ortner4Dance“ mit dabei. Aber auch zahlreiche internationale Straßenkünstler werden so einiges bieten (siehe Info-Box). Neue „Mitmach-Arenen“ sollen dazu animieren, selbst Teil des Festivals zu werden. Bis Samstag, dem 19. Mai, bleibt die Innenstadt eine große Showbühne. Als Gage freuen sich die Künstler über ein „Hut-Geld“.

Die Künstler 2018

Kulturreif-Stage Stars (AUT - Ternitz), Musical & Showeinlagen

Palo Santo (ARG, BRA, CHI, DOM, MEX), Musik

Seis Cuerdas (ARG), High-Energy-Flamenco-Gitarren-Duo

Ortner4Dance (AUT - Katzelsdorf), Tanztheater

Otto il Bassotto (ITA), Comedy, Balloon-Show

El Diabolero (AUT), Diabolo-Show, Pantomime & Improvisation

Mighty Mike (CAN), Kraftshow, Parodie und Comedy

Mencho Sosa (ARG), Fußball und Jonglage, Fußball-Freestyle

Aerial Dance Wiener Neustadt (AUT), Luftakrobatik Vertikaltuch

Duo Looky (ISR), Akrobatik, Artistik, Straßentheater

Quatuor Stomp (CAN / FRA / USA) Akrobatik, Artistik, Comedy

Deux à la Tache (ITA / ARG), Zauberei und Comedy

Flowmotion (AUT / SUI), Feuershow, Tanz, und Akrobatik

Neu: Mitmach-Arenen

Circus Pikard (AUT), Zirkus-Arena und Luftballonfiguren

Funny Faces (AUT), Schmink-Arena, mit professioneller Theaterschminke verzaubert Birgit Dissauer Kinder in die Welt der Prinzessinnen, Feen und Piraten

Gitta (AUT) Mitmachstation & Verkauf, Stand voll mit Jonglierartikeln zum Ausprobieren und Kaufen

SC Wiener Neustadt (AUT), Fußball-Arena mit den Spielern