Die FF Gschaidt feierte am vergangenen Wochenende ihr Fest in der „Gschoada Halle“.

Mit dabei waren auch ihre Freunde aus dem deutschen Oberbalbach. Wie der Musikverein Gschaidt hat nun auch die Feuerwehr eine Partnerschaft mit den deutschen Kollegen. Im Rahmen des Festes wurde aber nicht nur gefeiert, sondern auch ein umfangreiches Programm für die deutschen Kameraden auf die Beine gestellt.

So gab es Ausflüge zur FF Wr. Neustadt zum Feuerwehrmuseum Frohsdorf, sowie zum Heurigen Simon in Mollram. Aber auch, das Feuerwehrhaus in Gschaidt wurde besichtigt – dabei gab es auch eine Erinnerungsübergabe.