Mit der sechsten Auflage der Frontale ist klar: Das Filmfestival hat sich in Wiener Neustadt etabliert. Das bewiesen auch die Besucher: 1.350 strömten ins SUB in der Singergasse, und das, obwohl heuer erstmals für einige Filme Eintritt verlangt wurde.

„Dreimal waren wir sogar ausverkauft“, freut sich Veranstalter Christoph Gausch. Dass das stetig gewachsene Filmfestival mittlerweile ein Mehrwert für die Stadt ist, sahen auch ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und FPÖ-Stadtrat Udo Landbauer so, die auch das große Freiwilligen-Team um die Frontale lobten.

Größen der österreichischen Filmszene dabei

Neben der Organisation und der gelungenen Filmauswahl kamen diesmal viele Größen der österreichischen Filmszene. So nahmen etwa Schauspieler wie Michael Ostrowski, Gerald Votava oder Manuel Rubey Platz, um Fragen – auch aus dem Publikum – zu beantworten. „Die Gäste waren heuer unsere große Stärke, das hat uns das Publikum auch gedankt“, resümiert Veranstalter Christoph Gausch.

Am Schlusstag des Filmfestivals wurden die Kurzfilme prämiert: „Alles wird gut“ von Patrick Vollrath (mit Schauspieler Simon Schwarz) wurde zum besten Kurzfilm gewählt, der Regionalfilmpreis ging an Regisseur Daniel Moshel für „August sings Carmina Burana“. Der Publikumspreis ging an „Die Badewanne“ von Tim Ellrich.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberberger verkündete bei der Eröffnung „cineastische News“: Im kommenden Jahr wird es vor der Verleihung des österreichischen Filmpreises einen „Abend der Nominierten“ im Stadttheater geben. „Ich freue mich, dass der Samen, den wir mit dem Festival vor Jahren gesät haben, jetzt langsam aufgeht“, so Christoph Gausch. Und: Wie von mehreren Seiten zu hören war, gibt es seitens der Stadt auch Bemühungen, dem Stadttheater wieder „filmisches Leben“ einzuhauchen.