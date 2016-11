Wr. Neustadt: Frontale ist gestartet .

Das Wiener Neustädter Filmfestival ist in vollem Gange: Am Donnerstagabend startete man mit den ersten Kurzfilmen sowie dem Dokumentarfilm „Holz, Erde, Fleisch“, schon zuvor war die Schaufensteraktion (wir hatten berichtet) in der Innenstadt prämiert worden.