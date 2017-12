Michalitz absolvierte nach 24 Stunden weit mehr als das Doppelte der geforderten Stufen. Um 10 Uhr am 2. Dezember wurde im Fischapark wie folgt bilanziert:

Nettozeit auf der Rolltreppe: 19 h 14 min 18 sek

Stufen Gesamt: 82.301

Dies ergibt bei einer Stufenhöhe von 165 mm eine Leistung von 13.579,76 Höhenmetern. Andreas Michalitz war im oberen Bereich der Rolltreppe unterwegs, um gleich mehrere Kriterien zu erfüllen: "Zum Einen ist in der Mitte der Rolltreppe sowohl die Betreuung von Andreas sehr schwierig und zum Zweiten beträgt die Stufenhöhe dort 235 mm", so Richard Berger, Sprecher der Feuerwehr Wiener Neustadt. "Das ist viel zu hoch, ist doch eine Normstufe im Bereich von 140 mm bis 200 mm Höhe."

Ein Dank gilt dem Centermanagement und vor allem den Freiwilligen Motivationsläuferinnen und -läufern sowie dem Betreuungsteam, die diesen Weltrekord gemeinsam erst möglich machten. Christian Stagl, Centermanager des Fischaparks lobte die Mitglieder der Feuerwehr: "So akribisch wie dieses Event seitens der Feuerwehr geplant wurde, so effizient und mit vollem Elan wie hier herangegangen wurde, genauso sind diese Ehrenamtlichen auch im Einsatz. Wir können für Wiener Neustadt uns nur glücklich schätzen, so eine Feuerwehr zu haben." In das gleiche Horn stieß auch Sicherheitsstadtrat Franz Piribauer: "Wir sind sehr stolz auf die Effizienz unserer Feuerwehr und freuen uns mit den Kameraden mit über den Erfolg dieser Veranstaltung."

Der Event war auf jeden Fall ein voller Erfolg: Der Informationsstand der Feuerwehr Wiener Neustadt zum Thema Brandschutz in der Vorweihnachtszeit wurde ebenso gut von den Besucherinnen und Besuchern des Fischaparks angenommen, wie diese auch für den Herbert-Schanda-Fonds spendeten. Und der Rekord wird nun beim deutschen Rekordinstitut mit den oben erwähnten Werten eingereicht.