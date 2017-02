Früher war es eine der Top-Adressen für bodenständige Küche: Das Gasthaus „Wirthner“ in der Wöllersdorfer Straße. Die Familie Wirthner hatte es seit 1964 geführt, Gastronom Manfred Wirthner verstarb jedoch 2009, danach kamen das „Gasthaus zum Flugfeld“ und „Gasthaus Nitzlader“ unter den neuen Pächtern nie wirklich in die Gänge – sie musten jeweils Insolvenz anmelden.

Seit dem Sommer des Vorjahres ist das Gasthaus endgültig geschlossen, das soll sich jetzt wieder ändern: In den nächsten Wochen soll an dem Standort ein Asia-Restaurant mit chinesischer und japanischer Küche aufsperren, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. Derzeit gibt es in der Stadt übrigens zwölf Asia-Restaurants, Imbissbuden inklusive.