Trachten-Modeschau beim Erntedankfest in Kirchschlag .

Im Zuge des Bezirkserntedankfestes und der Feiern zu 110 Jahre NÖ Bauernbund fanden in Kirchschlag am Samstag eine Trachten-Modenschau – organisiert von Jagd- und Trachtenbauer –, am Sonntag der traditionelle Bezirkserntedankumzug der Landjugend statt.

Die Bauern zeigten dabei, warum es wichtig ist, dass es Landwirte gibt. Sie wiesen aber auch sehr kritisch daraufhin, dass sie mit der aktuellen Wirtschaftssituation im Bezug auf Landwirte gar nicht zufrieden sind. Der letzte Wagen hieß daher „Bauernsterben 2016 ...dank euch“.