Besser hätte das Wetter nicht sein können für das traditionelle Sommerfest der FF Aigen, die heuer (die NÖN berichtete) ihr 90. Bestandsjubiläum feiert. In bewährter Manier wurde am Samstag mit einem Parallebewerb gefeiert – das dritte Mal in Folge gewann die FF Baumgarten (Stmk.), die Heimmannschaft wurde dritter – am Sonntag ging es dann nach der Festmesse mit einem Frühschoppen weiter.