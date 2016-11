„Wir haben auf meine Initiative hin bereits im Mai 2015 die Räumlichkeiten aller Seniorenklubs für die Bevölkerung geöffnet. Um denselben Preis wie früher beim UVZ (100 Euro für Jugendliche und 160 Euro für Erwachsene) können nun in ganz Wiener Neustadt Feiern abgehalten werden. Sogar öffentliche Veranstaltungen können abgehalten werden, hier beläuft sich der Preis auf 220 Euro“, erklärt der zuständige Stadtrat.

„Nicht nur dass im Vergleich zu vor wenigen Jahren das Angebot finanziell gleich geblieben ist, wurden die Räumlichkeiten massiv erweitert. Stand früher nur das UVZ zur Verfügung können Jugendliche nun alle Seniorenklubs inkl. Außenanlagen nutzen. Besonders attraktiv sind hierbei das Anton Afritsch Heim inkl. seiner Außenanlagen,die Klubs Obstgasse im Zehnerviertel oder die beiden Klubs am Flugfeld. Aber auch für kleinere Feiern eignen sich etwa die Schelmergasse oder alle anderen Seniorenklubs perfekt. Das Angebot wurde bereits im ersten Jahr so stark genutzt, dass wir trotz günstigem Tarif für die Stadt Einnahmen in Höhe von deutliche über € 10.000,- verzeichnen konnten. Das ist ein Vielfaches der Auslastung des UVZs“, so Schnedlitz weiter.

Besonderes für Kindergeburtstage

Ein eigenes Programm haben wir für Kinder in der Aqua Nova zusammengestellt. So können in der Aqua Nova Kinder mit ihren Eltern um 10€ pro Person (Kinder selbst sind ab 6 Personen gratis) in der Aqua Nova Gastronomie ihren besonderen Tag feiern und gleichzeitig dem Badespaß nachgehen.

„Auch dieses Angebot wird laufend genutzt. Es gilt ein „All inclusive Angebot“. Das heißt, alle Teilnehmer - egal ob „Groß oder Klein“ - können um zehn Euro essen und trinken so viel sie wollen. Wir werden dieses Angebot sogar noch erweitern und allen Personen die dieses Angebot nutzen, vergünstigten Eintritt in die Aqua Nova gewähren. So will ich auch das Bad gesamt für Familien und Kinder attraktiver gestalten!“, so Schnedlitz zum Spezialprogramm für Kinder.