Wr. Neustadt: Premiere für Weihnachtsmarkt im Stadtpark.

Von Freitag bis Sonntag findet im Wiener Neustädter Stadtpark heuer erstmals der „vorWeihnachtsmarkt“ statt. Veranstaltet wird der Weihnachsmarkt von „Mary’s Scottish Coffepub“, rund 20 Anbieter haben sich für die Premiere angesagt.

Geboten werden Krippen, handgearbeiteten Schmuck, hausgemachte Marmeladen und Tees, Honig, Met, Basteleien, Kerzen und natürlich Punsch, Tee, Bratäpfel, Maroni, und Kleinbäckerei. Geöffnet ist am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

Rahmenprogramm:

Freitag: 18:00 Black Smith Pipers anschließend Bläserensamble des Flugrades Wiener Neustadt; Eröffnung durch einen Vertreter der Gemeinde

Samstag: 17:00 Lauf der Zeiselmauer Teufeln, anschließend Bläserensamble der Musikschule Warth

Sonntag: 17:00 Lauf der Stuppacher Höllenfürsten anschließend Gerry Höller mit Schülern und Lehrern (unter anderem Rebecca Rapp) seiner Musikschule Tonwerk