In der Fliegergasse wird ein neues Freiraum-Projekt geschaffen. Die Stadt investiert im „Anton Dopler Park“ (hinter dem Kindergarten) rund 75.000 Euro. Entstehen wird ein Basketballplatz, auch für Fußball soll dort in Zukunft Platz sein. „Am Flugfeld gibt es sonst nicht viele Möglichkeiten, vor allem das Thema Fußball ist in den Höfen der Wohnbauten oder in anderen Parks immer wieder ein Konfliktthema.

Mit dem neuen Projekt soll die Situation entschärft werden“, sagt FPÖ-Stadtrat Udo Landbauer im NÖN-Gespräch. Das Projekt soll noch dieses Jahr umgesetzt werden.