Opfer waren laut Anklage die beiden Kinder seiner Freundin. Er soll das vier Monate alte Baby durch Schütteln schwer verletzt und den Sechsjährigen u.a. an einen Sessel gefesselt haben.

Nach den Ausführungen der Staatsanwältin war die junge Frau - ihr Ex-Partner und Kindesvater war zu diesem Zeitpunkt in Haft - erst zwei Wochen vor dem Geschehen im Frühjahr 2017 zum Angeklagten gezogen. Als sie ihren Buben zum Fußballtraining brachte, ließ sie das Baby in der Obhut des Mannes. Zwei Tage später fieberte die Kleine, der Arzt sprach von Verkühlung, wiederum zwei Tage folgten hohes Fieber, Erbrechen und Apathie.

Die Mutter fuhr mit dem Kind ins Spital nach Oberwart, von wo es dann ins Wiener AKH überstellt wurde. U.a. Einblutungen in den Augen erweckten den Verdacht auf Hirnverletzungen.

Die Staatsanwältin sprach unter Hinweis auf die Krankenhausaufenthalte von einem langen Leidensweg der Kleinen. Den Buben soll der Beschuldigte - neben der Fesselung und dem Knien auf zusammengeklebten Kochlöffeln - auch auf den Zehenspitzen stehen haben lassen. Der Verfahrenshelfer stellte in den Raum, dass das Baby auch von der Couch gefallen sein könnte.

Der Mann, u.a. wegen Körperverletzung bereits "gerichtserfahren", bestritt vehement, der Kleinen etwas angetan zu haben. Er räumte lediglich ein, dem von ihm als aggressiv beschriebenen Buben, der auch auf seine Mutter hingehauen und mit Gegenständen um sich geworfen habe, "zur Abschreckung" ein einziges Mal mit drastischen Methoden gedroht zu haben.

Einmal habe er drei Kochlöffel zusammengeklebt und ihn "dahinter" - laut Aussage des Kindes allerdings darauf - knien lassen. "Eine Minute", meinte er zur Zeitdauer. "15 Minuten", sagte die Kindesmutter (27) im Zeugenstand.

Wieso sie da nicht eingeschritten war, konnte sie allerdings schwer erklären. Sie habe Angst vor ihrem Freund gehabt, meinte sie vage, wenngleich dieser nie gewalttätig gewesen sei - und auch, "aus Liebe" bei ihm geblieben zu sein. Sie schloss aus, dass ihr selbst das Baby hinuntergefallen war.

Der - leicht aufbrausende - Angeklagte wies zurück, den Buben an einen Sessel gebunden zu haben. Er vermutete hinter den Anschuldigungen einen Racheakt der 27-Jährigen, die er erst kurz zuvor via Facebook kennengelernt hatte, weil er nach dieser Kurzzeitbeziehung rasch wieder eine neue Freundin hatte. Wie man auf die Idee mit den Kochlöffeln komme, fragte die Anklägerin kopfschüttelnd. "Gute Frage, keine Ahnung, zur Abschreckung...", war die Antwort. Bei Bekannten habe das funktioniert.

Eines Tages hatte das Baby eine Beule an der Stirn - mutmaßlich von einem Lego-Baustein, sagten sowohl die 27-Jährige als auch der Angeklagte. Zwei Tage darauf bekam es Fieber, tags darauf - es war ein Freitag - habe er nur kurz auf den Säugling aufgepasst und ihm gerade ein Fläschchen gegeben, als die 27-Jährige wieder in die Wohnung kam. Die folgenden Tage sei er dann kaum bis gar nicht zuhause gewesen, weil er den Samstag mit seiner eigenen Tochter verbrachte.

Laut Gerichtsmediziner Wolfgang Denk sind die Verletzungsbefunde - u.a. Blutungen im Gehirn und in die Netzhäute, Flüssigkeitsansammlungen in der Schädelhöhle - "zweifelsfrei" auf ein Schütteltrauma zurückzuführen. Das Baby war von Mai bis zum 20. Juli in stationärer Behandlung, anschließend in Rehabilitation, aufgrund gestörter Motorik war auch Physiotherapie notwendig. Die Kleine habe sich nach Aussage ihrer Mutter gut erholt, Dauerfolgen seien aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auszuschließen, meinte der Gutachter.