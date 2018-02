Bekannt aus der Serie „Das Geschäft mit der Liebe“, will Robert Nissel jetzt in die Autobranche.

Das Mobilitätszentrum Luckerbauer in Krumbach nutzte er in der Vorwoche, um seine neuen Ideen zu präsentieren. Als „Lovecoach“ will er die Vermittlung von exklusiven Autos aus prominentem Vorbesitz in Angriff nehmen – und es soll ein internationales Geschäft sein, das über eine Online-Plattform abläuft sein.

In Krumbach selbst plant Nissel auch künftig immer wieder vorbeizukommen – etwa im Zuge von durch ihn organisierten Ausstellungen oder Charity-Veranstaltungen, die ihm im Rahmen seiner neuen Geschäftsidee vorschweben.