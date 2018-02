Am Freitag, dem 16. Februar, steigt im Herrengassen-Club „Zweiraum“ ab 21 Uhr das „Massive Club 30 Revival“. Unter dem Motto „Back to Basics – Back to Classics“ wird Musik von 1990 bis 2005 für Stimmung sorgen.

Als Main-Act ist live mit dabei „Prezioso feat. Marvin“. Das italienische Dance-Trio aus Rom wurde im Herbst 1999 mit dem Titel „Tell Me Why“ bekannt. „Prezioso feat. Marvin“ avancierte im Zuge des Erfolges italienischer Dance-Musiker im Jahre 1999, neben „Eiffel 65“, „Gigi D’Agostino“ sowie „Mauro Picotto“ zu den Gruppen des Jahrtausendwechsels.

Besonders die Generation „25plus“ wird zum Feiern geladen. Im Vorverkauf gibt es für das Mega-Event nur 120 Tickets.

Die NÖN verlost 5x2 Karten und ein „Meet & Greet“. Einfach ein E-Mail an „redaktion.neustadt@noen.at“ mit dem Kennwort „Prezioso feat. Marvin“ schicken, um mitzuspielen.