„Balkan is calling“ heißt es am 17. Februar im „The Dom“ und live zu hören ist ab 21 Uhr niemand Geringerer als Rapper und DJ „MC Yankoo“. Der gebürtige Wiener mit Wurzeln am Balkan wird mit seinen besten Hits wie „Moje Zlato“, „Chica Mia“ oder „Shake 3x“ den Partygästen ordentlich einheizen.

Die Nummer „Shake 3x“ hat der Rapper mit DJ Antoine und Rene Rodrigezz aufgenommen. Sie konnte sich in den deutschen und österreichischen Single-Charts platzieren und schaffte es bis auf Platz 7 in den deutschen Dance-Charts. Unterstützt wird „Yankoo“ von „DJ RISPETTO“. Wer mitfeiern möchte, muss sich aber beeilen: Es gibt nur eine begrenzte Kartenanzahl.

Die NÖN verlost 2x2 Tickets. Einfach ein E-Mail an „redaktion.neustadt@noen.at“ mit dem Kennwort „MC Yankoo“ schicken, um mitzuspielen. Die Teilnahme ist möglich bis 16. Februar, 12 Uhr.