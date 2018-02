Im Stadttheater wird am Donnerstag, dem 22. Februar, um 19.30 Uhr der preisgekrönte österreichische Film „Chucks“ gezeigt. In der Hauptrolle der rothaarigen und widerborstigen Punk-Rebellin „Mae“ ist die Grafenbacherin (Bezirk Neunkirchen) Anna Posch zu sehen, die für ihre Rolle mit einer Romy als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet wurde.

In „Chucks“ zieht „Mae“ in den Converse-Schuhen ihres verstorbenen Bruders durch die Straßen Wiens. Ein bürgerliches Leben interessiert sie nicht. Sie sucht Grenzerfahrungen. Als „Mae“ im Aids-Hilfe-Haus eine Strafe abarbeiten muss, lernt sie Paul, gespielt von Markus Subramaniam, kennen und verliebt sich in ihn.

Das Regie-Duo Sabine Hiebler und Gerhard Ertl, das zuletzt bei der Frontale mit ihrem Film „Anfang 80“ begeisterte, wird gemeinsam mit Posch, die übrigens an der Fachhochschule Wiener Neustadt neben der Schauspielerei Ergotherapie studierte, nach der Vorführung für ein Publikumsgespräch zur Verfügung stehen.

