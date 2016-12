Riesen-Erfolg für den aus Haderswörth stammenden Stefan Leitner: Die kürzlich erschienene deutsche Ausgabe des renommierten Restaurantführers Gault&Millau zeichnete ihn als „Patissier des Jahres 2017“ aus.

„Seine Kreationen sind wahre Festspiele der süßen Lust, stets sinnenfroh, hochästhetisch und oft so ideenreich, dass der schlaraffenwürdige Reigen über mehrere Teller tanzt“, heißt es in der Bewertung.

„Das bedeutet mir sehr sehr viel, es ist die größte Auszeichnung, die man bekommen kann“, freut sich Leitner, der den Erfolg auf jahrelang konstante Leistung zurückführt. Besonders erwähnt wurden auch seine Himbeer-Kreationen, ist die Himbeere mit ihren vielen Komponenten doch seine Lieblingsfrucht.

Ausbildung in Aspang absolviert

Seine Ausbildung absolvierte der Ausnahmepatissier in Aspang, wo er von 1990 bis 1993 bei Josef Fenz eine Bäcker und Konditor-Doppellehre machte. „Ich wusste damals schon, dass ich in die Patisserie will“, erzählt Leitner. Aus dieser Zeit habe er ein gutes Basis-Wissen, verwende noch heute teilweise Rezepte. „Man nimmt Komponenten mit, auf die man zurückgreifen kann“, so Leitner.

Nach der Lehre sammelte er Erfahrung in den renommiertesten Häusern in Österreich: Im Alpenresort Schwarz in Miemig, im Hotel Liebes Rot-Flüh in Tannheim und im Landhaus Bacher in Mautern. Schließlich verschlug es ihn nach Deutschland ins 3-Sterne-Restaurant im 5-Sterne-Hotel Bareiss im Schwarzwald. Aufmerksam darauf wurde er durch Thomas Dorfer, heute Koch im Landhaus Bacher, der als Souschef im Bareiss gearbeitet hatte.

"Später werde ich auf jeden Fall zurückkommen“

Stefan Leitner ist seit mittlerweile 15 Jahren im Bareiss und fühlt sich wohl. Er habe einen starken Bezug zu seiner österreichischen Heimat, komme mindestens einmal im Jahr im Urlaub wieder her. Und eine Rückkehr nach Österreich? – „Momentan ist das nicht der Fall, es gefällt mir hier gut. Später werde ich auf jeden Fall irgendwann zurückkommen“, so Leitner. „Spätestens in der Pension“, bestätigt er lachend auf NÖN-Nachfrage.