Gutenstein

Nach wie vor ist die Einsparung von Kosten ein wichtiges Thema für die Gemeindeführung, ständig werden Möglichkeiten dazu überlegt. Eine Abwägung, welche dabei in Betracht kommt, ist die Verringerung der Miete für die Räume des Gemeindeamtes. Die Mietkosten betragen derzeit rund 2.800 Euro brutto pro Monat.

Umsetzbar wäre eine Verringerung dieser Kosten durch den Verzicht auf den Sitzungssaal, welcher vor allem für Gemeinderatssitzungen genutzt wird. Da diese nur vier Mal im Jahr stattfinden, könnten sie auch in anderen Gebäuden abgehalten werden. Eine andere Möglichkeit wäre der Tausch des Sitzungssaales mit den ehemaligen Räumen der Polizeistation, welche im Erdgeschoß des Gebäudes leer stehen.

Umbau zu Wohnungen wäre möglich

Für den Besitzer des Gebäudes, die Baugenossenschaft Alpenland, wäre der Sitzungssaal von größerer Bedeutung, verfügt er doch über eine Terrasse. Ein Umbau zu Wohnungen wäre laut Gemeinde möglich und für die Firma Alpenland ertragreich. Eine dritte Variante wäre ein kompletter Verkauf des Grundstückes, dessen Besitzer die Gemeinde ist, an die Firma Alpenland. Laut GFG-Bürgermeister Michael Kreuzer habe Alpenland Interesse gezeigt, das Grundstück zu kaufen und die Räume, in welchen sich die Gemeinde befindet, zu Wohnungen umzubauen. Die Firma Alpenland könnte die Wohnungen in Folge als Eigentumswohnungen verkaufen.

Ein anderes Gebäude für das zukünftige Gemeindeamt steht bereits im Gespräch, es ist dies das derzeitige Gebäude der Volksbank, denn diese wird voraussichtlich verkleinert. Martin Heilinger von der Regionaldirektion NÖ-Süd bestätigt das: „Von Seiten der Volksbank ist eine Verkleinerung der Filiale sicher.“ Details müssten aber erst mit der Gemeinde besprochen werden. „Der Standort Guten-stein wird nicht infrage gestellt, aber wir überlegen alternative Konzepte“, so Heilinger. Es würde auf alle Fälle ein Beratungsplatz vor Ort bestehen bleiben. Auch die Automaten im Foyer gäbe es weiterhin.

Besprochen wurde das Thema erstmals bei der vergangenen Gemeinderatssitzung.