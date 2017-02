Es ist ein Vorfall, der von Polizei und der Lehrerschaft an der Schule durchaus ernst genommen wird: In der Vorwoche soll ein Mann versucht haben, einen Schüler des BG Zehnergasse in sein Auto zu locken.

Passiert ist der Zwischenfall am Dienstag, der Mann soll den Unterstufen-Schüler vor der Schule versucht haben, ins Auto zu bekommen. Der Schüler verhielt sich allerdings goldrichtig und machte genau das Gegenteil. Er verständigte die Lehrerschaft, die dann auch die Polizei einschaltete.

Diese ermittelt derzeit, auch wenn sich die Nachforschungen schwierig gestalten. Der Bub konnte zwar eine Täterbeschreibung abgeben und auch das Auto beschreiben, ein Kennzeichen konnte er allerdings nicht nennen. Trotzdem werde im Rahmen der Möglichkeiten nach dem Verdächtigen Ausschau gehalten, etwa beim Streifendienst, wie es seitens der Polizei heißt. Auch in der Schule wurden die Schüler von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt und dementsprechend sensibilisiert.