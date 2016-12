Einen Schicksalsschlag nach dem anderen muss eine Familie aus Wr. Neustadt erdulden. Um sich um seine Mutter - seit mehr als zehn Jahren ein Pflegefall - und seinen Vater, der nach einem Schlaganfall über 80 Prozent seiner Sehkraft verloren hat, kümmern zu können, musste Martin H. (33) vor drei Jahren seinen Job an den Nagel hängen. Er kündigte auch seine Wohnung und zog zu seinen Eltern, um rund um die Uhr für sie da sein zu können.

Am vergangenen Donnerstagnachmittag folgte die nächste Katastrophe: Einer der vier Motoren des Krankenbettes dürfte einen Kurzschluss ausgelöst und so binnen Minuten das Zimmer in Brand gesetzt haben. „In kürzester Zeit stand das Haus in Flammen“, erzählt Martin H. „Das einzige Glückliche war, dass mein Vater am Mittwoch ins Krankenhaus musste“ und deshalb an diesem Tag nicht zuhause war.

Mutter liegt im Koma

Die 72-jährige Mutter konnte von der Feuerwehr in letzter Sekunde aus dem Haus gerettet werden. Sie hatte jedoch bereits das Bewusstsein verloren und musste reanimiert werden. Derzeit liegt sie in künstlichem Tiefschlaf im Krankenhaus und schwebt in Lebensgefahr. Der Sohn selbst blieb unverletzt.

Wenige Tage nach dem Brand der nächste Schock: Die vor 30 Jahren abgeschlossene Versicherung beinhaltet nur das Gebäude, nicht aber das Inventar. Die Schadenssumme allein dafür beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro...

Unbürokratisch - Familie bekommt wieder Dach über dem Kopf

Jetzt hat sich der Wiener Neustädter Bürgermeister-Stellvertreter, Wohn- und Sozialstadtrat Michael Schnedlitz (FPÖ) persönlich in den Fall eingeschaltet. „Es darf nicht sein, dass dieser Schicksalsschlag einer Familie so zusetzt. Daher ist es mir wichtig, sofort und unbürokratisch zu helfen.“ so Schnedlitz.

„Während es bereits Spendenaufrufe gibt, um auch eine Renovierung sicher zu stellen, ist es mir wichtig, dass die Familie auch über die Wintermonate und besonders über Weihnachten ein Dach über dem Kopf hat. Wir werden daher unbürokratisch helfen und umgehend eine Wohnung zur Verfügung stellen."

Bereits am heutigen Mittwoch gibt es einen ersten Besichtigungstermin. "Wenn die Familie damit zufrieden ist, kann sie die Wohnung sofort beziehen", so Schnedlitz. "Natürlich können sie bleiben, bis das Haus wieder renoviert ist.“ so Bürgermeister Stellvertreter Schnedlitz abschließend.

Spendenkonto eingerichtet

Für die Familie und die Renovierung des Hauses wurde zudem ein Spendenkonto eingerichtet: Raika Günselsdorf: IBAN: AT36 3224 7000 0001 8473