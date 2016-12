Der Mann wurde vergangenen Mittwoch nach monatelangen Ermittlungen an seiner Wohnadresse in Wien-Penzing festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Er war teilgeständig, teilte die NÖ Polizei am Montag mit.

Der 49-Jährige täuschte der Aussendung zufolge Unternehmen und Privatpersonen vor, dass er zahlungsfähig sei, und erschlich sich so seit September 2015 Leistungen. Der Wiener soll sieben Betrugshandlungen begangen haben - von Kreditkarten- über Darlehens- bis zu Dienstleistungsbetrug.