Sein 39-jähriger Begleiter leistete dem am Kopf Verletzten Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab, berichtete die Polizei. Der 36-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber mit einem Seil geborgen und ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen.

Ein Paar aus Mattersburg ist am Samstag auf der Rax in Bergnot geraten. Der 35-jährige Mann und seine 33-jährige Begleiterin wollten zu Fuß auf das Rax-Plateau aufbrechen, weil bei der Seilbahn zu großer Andrang herrschte. Sie gerieten dabei in steiles und schroffes Gelände, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ.

Auf 1.100 Metern konnten sie in einer Schuttrinne nicht mehr weiter und verständigten die Bergrettung. Die beiden wurden von einem Polizeihubschrauber mit einem Seil geborgen und unverletzt ausgeflogen.