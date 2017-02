Hollenthon

Drei ertappte Einbrecher im Zentrum Hollenthons sorgten vorige Woche für dramatische Szenen, die man sonst nur aus Actionfilmen kennt. Sie waren beim Einbruch vom Besitzer sowie seinem Arbeitskollegen überrascht worden und suchten mit einem Teil der Beute das Weite.

Die Gemeindearbeiter Karl Dissauer und Franz Grundtner waren am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Gemeindegarage mit Servicearbeiten am Gemeindetraktor beschäftigt, als sie durch die Gläser des Tors Verdächtiges beobachteten. Dissauer: „Da fuhr ein Auto ziemlich flott vorbei und bog in die Gasse ein, wo ich wohne. Nach einigen Minuten kam es wieder zurück. Gleich darauf sah ich drei Männer sehr schnell an uns vorbei gehen und dachte mir ,Was suchen die hier oben“. Da es in der Gasse nur einige Häuser gibt, in denen um diese Zeit niemand zu Hause ist, schien es verdächtig. Als er rausging und und zu seinem Haus schaute, sah er noch den letzten Mann hinter seiner Gartentür verschwinden.

"Dann liefen alle drei so schnell sie konnten davon"

Den Einbruch durch die Terrassentür mussten sie in Rekordzeit geschafft haben, denn: „Ich war in einer Minute in meinem Garten, da sah ich niemand mehr.“ Er rief einige Male, ob hier jemand sei, schaute im Wirtschaftsgebäude und der Garage nach. Inzwischen kam Arbeitskollege Franz Grundtner, ging in den Hof und sah die drei dicht an die Mauer gepresst stehen: „Als ich hinging und fragte was sie da machen, stieß mich einer mit einem kräftigen Schlag zurück. Dann liefen alle drei mit ihren Turnpatschen, so schnell sie konnten davon.“

Ihr hellgraues Fluchtfahrzeug, vermutlich einen Renault, hatten sie gegenüber vom Dorfgasthaus stehen. „Die mussten schon den Schlüssel im Zündschloss stecken gehabt haben, die waren blitzschnell weg.“ Dissauer ist rückblickend erstaunt über das Tempo der Einbrecher: „In insgesamt zweieinhalb Minuten haben sie eingebrochen und alle Laden im Haus durchwühlt.“ Mit einer Uhr, Geld, sowie einer Plastikdose mit Kleingeld – das sie allerdings am Weg zum Auto großteils wieder verloren – entkamen sie schließlich.

Grundtner notierte noch das Kennzeichen, das stammte jedoch von einem längst abgemeldeten kroatischen PKW. Die Polizeiinspektion Wiesmath bemüht sich nun, die Einbrecher aufzuspüren.