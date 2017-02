Die NÖN berichtete am 22.11.2016:

Der „Ruthner-Turm“ am Areal der Stadtgartenverwaltung gehört zu den Besonderheiten der Stadt, die nur wenige kennen. Nicht so übrigens Innenminister Wolfgang Sobotka, der im Zuge eines Besuchs der Kasematten dieses Bauwerkes ansichtig wurde. Aus dem Stegreif schüttelte der frühere Landespolitiker Herkunft, historische Bedeutung und Funktionsweise aus dem Ärmel.

1965 schon widmete das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ dem in Wiener Neustadt errichteten Turm baugleichen Anlagen eine große Reportage (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46273102.html). Darin heißt es: „Die Idee zu dem revolutionären Turm-Anbauverfahren, mit dem die Landwirtschaft in die dritte Dimension und in die Ära der Automation vorstößt, stammt von dem Diplom-Ingenieur Othmar Ruthner, 53, Ehrensenator der Wiener Technischen Hochschule und Chef der „Ruthner Industrieanlagen für Pflanzenbau Gesellschaft m. b. H.“ in Wien.

Auch im NÖ Kulturatlas ist der Ruthner-Turm vermerkt: „Ruthner hatte die Idee für ein Turmgewächshaus, einem rundum verglasten Turmbau, mehrere Stockwerke hoch, in dem Gemüse- und Blumenbeete ähnlich einem Paternoster in die Höhe und wieder herunter geführt werden.“ Der Ruthner-Turm galt laut New York Times „als erster Schritt zu einer fabrikmäßigen Herstellung von Blumen und Gemüse.“ Der erste Turm wurde in der Gartenbauberufschule in Langenlois 1963 aufgestellt, bewährt haben sich die Türme nicht, ein letzter steht eben in Wiener Neustadt.

Bei einem Lokalaugenschein der NÖN zeigt sich, dass auch die Stadtgartenamts-Mitarbeiter an „ihrem“ Turm hängen. Zuletzt waren noch Rosen in dem Turm untergebracht, „wir hoffen, dass er einen guten Platz findet und nicht eingestampft wird“.

Seitens der Stadt ist man sich der historischen Bedeutung des Ruthner-Turms zwar bewusst, die Stadt hegt aber offenbar kein großes Interesse, das Objekt in Wiener Neustadt zu behalten, wie aus dem Rathaus zu erfahren war: „Da es sich hier um ein historisch wertvolles Objekt handelt, laufen Gespräche mit „Natur im Garten“, wo in Niederösterreich ein derartiger Turm – auch thematisch – am besten situiert werden kann.“