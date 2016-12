SPÖ-Gemeinderat Norbert Horvath machte in den vergangenen Tagen einen Streifzug durch die Parks in der Josefstadt. Seine Analyse: „Die öffentlichen Freiräume der Stadt lassen immer mehr zu wünschen übrig.“ Denn er habe einige „beträchtliche Mängel“ gefunden.

Im Park am Josefsplatz etwa sei keine einzige Seite zu den stark befahrenen Straßen abgegrenzt, außerdem sei dieser Park ein sozialer Brennpunkt, aber für Familien nicht einladend.

Im Walther von der Vogelweide-Park an der Wiener Straße bemängelt Horvath frei liegende Stahlverankerungen und abgesunkenes Erdreich unter den Spielgeräten. Besonderes Gefahrenmoment: Inmitten der Spielwiese befinde sich der Beleuchtungskörper für die „Spinnerin am Kreuz“ – allerdings fehle an der Gitterkonstruktion das Schloss, die gesamte Stromverkabelung liege aufgrund schlechter Wartung frei.

"Offene Beleuchtungskasten umgehend versperrt"

Großes Thema ist für Horvath nach wie vor der Hundekot: „Wünschenswert wäre, in allen Parks Hundekotbeutel-Spender aufzustellen.“ Er werde wegen aller Punkte die Stadtgartenverwaltung kontaktieren, mahnt allerdings auch, dass „die politisch Verantwortlichen sich der Themen annehmen“ müssten.

Was für die Stadt eine Selbstverständlichkeit sei, wird aus dem Rathaus auf NÖN-Anfrage betont: „Selbstverständlich wird den Kritikpunkten seitens der Stadt nachgegangen. Wesentlich ist, dass der offene Beleuchtungskasten umgehend versperrt wurde. Wann immer Bürgerinnen und Bürgern Mängel im öffentlichen Raum auffallen, bitten wir, direkt das Saubertelefon unter 02622/373-222 zu kontaktieren. Diese Nummer können gerne auch Gemeinderatsmitglieder wählen, bevor sie öffentlich Kritik üben.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ständig bemüht, unsere Stadt sauber zu halten. Da wir aber unsere Augen nicht gleichzeitig überall haben können, sind wir auf Informationen angewiesen. Wie so oft haben wir auch in diesem Fall unverzüglich gehandelt. Dafür sage ich an dieser Stelle unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger.