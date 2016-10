Was fehlt den Jugendlichen in der Stadt? Darüber wurde sich am Freitag im Stadttheater Gedanken gemacht. Die Stadt lud in Kooperation mit der Kulturvernetzung Niederösterreich und der Jugendinfo zum Jugendkulturforum. Dabei wurden in Kleingruppen Ideen und Verbesserungsvorschläge erarbeitet:

Schlechte Busverbindungen: Einer der Hauptkritikpunkte, vor allem am Wochenende. Probleme gibt es da in den Abend- und Nachtstunden, aber auch Verbindungen zum Hallenbad fehlen am Sonntag gänzlich.

Räume für Partys: Günstig Räume anmieten für Partys? Hier sieht es in der Stadt schlecht aus, finden die Jugendlichen. Nach dem Wegfall des Ungarviertler-Zentrums gibt es nur noch wenige Möglichkeiten – vor allem billige.

Bademöglichkeit: Das Akademiebad sei für Jugendliche nicht attraktiv (Rutsche, etc. fehlen), das Aqua Nova ist im Sommer ohne Freibecken keine Alternative, die Achterlacke sei im jetzigen Zustand nicht optimal.

Ansprechperson für Jugendliche: Einerseits wurde eine unpolitische Person gewünscht, die bei Fragen (etwa nach Partyveranstaltungsmöglichkeiten) aushelfen kann. Andererseits wurden auch Vorschläge gemacht, dass Jugendliche im Gemeinderat ihre Vorstellungen einbringen können.

Öffentliche Sportplätze: Zwar wurden bereits einige Sportplätze (Stadtpark, Wodica Park) geschaffen, weitere würden aber fehlen. Die Hallen in den Schulen seien oft von Vereinen belegt und „privat auf ein schnelles Match“ nicht benützbar.

Alternative zum „Schools Out“: Vorgeschlagen wurde auch eine Alternativ-Veranstaltung zum „Schools Out“ im Stadtpark – vor allem ohne massig Akohol. Etwa ein Event im Akademiepark mit Live-Bands und Essen aus aller Welt.

Die Ideen wurden den Stadträten Franz Piribauer (ÖVP) und Udo Landbauer (FPÖ) präsentiert. „Nicht alles wird umsetzbar sein, etwa aufgrund der Kosten, aber wir nehmen vieles mit“, meinte Landbauer. Piribauer zeigte sich generell begeistert von der Veranstaltung und den vielen Inputs der Jugendlichen – weitere ähnliche Veranstaltungen sollen in Zukunft folgen.